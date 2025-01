Une bataille pour la sixième place... et puis c'est tout ? La phase classique de la Jupiler Pro League a-t-elle déjà rendu tous ses verdicts ?

Après 23 journées de phase classique, le sentiment qui ressort est que la composition des Champions Play-Offs, des Europe Play-Offs et des play-downs est quasiment connue. Seul le dernier membre du top 6 pose encore question.

Est-ce que tout est déjà joué, en Jupiler Pro League ? Après 23 journées de phase classique, nous ne sommes pas loin de pouvoir répondre par l'affirmative. La composition des Play-Offs, en tout cas, ne cause pratiquement plus aucun doute.

Dans les têtes, le Racing Genk et le Club de Bruges sont qualifiés pour les Champions Play-Offs depuis bien longtemps. Les Blauw & Zwart, dauphins des Limbourgeois, comptent quinze longueurs d'avance sur La Gantoise, septième.

Derrière, il semble ne plus rien pouvoir arriver à l'Union Saint-Gilloise et au Sporting d'Anderlecht. Au vu de leur calendrier, les deux clubs bruxellois feront bien partie du top 6 et se battront probablement pour les places européennes, laissant la bataille pour le titre aux deux équipes du nord du pays.

Plus qu'une dernière bataille en phase classique ?

Ensuite, l'Antwerp semble être en bonne position pour se qualifier pour les Champions Play-Offs malgré une phase classique contrastée, alors que le Standard et La Gantoise, qui ont tous deux hérité d'un calendrier difficile pour terminer, s'arracheront le 6e ticket.

Concernant les Play-Offs 2, les doutes semblent, là aussi, assez légers. En outre du perdant du duel Gand - Standard, Charleroi, Dender, le Cercle et Malines devraient aussi en faire partie, alors que Louvain, qui compte trois longueurs d'avance sur Westerlo et qui jouit d'un calendrier plus favorable pour terminer (Malines, Dender et Westerlo à domicile, Courtrai en déplacement) devrait pouvoir arracher le dernier ticket.

Pour les play-downs, le Beerschot et Courtrai sont déjà certains d'y participer, tandis que Saint-Trond et Westerlo ont encore une petite chance de les éviter, mais ne partent pas favoris pour cela. A l'exception de la course à la 6e place, la phase classique de la Jupiler Pro League a-t-elle déjà rendu tous ses verdicts ?