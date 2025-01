Anderlecht est venu aux nouvelles pour un grand espoir du football belge occupé à percer à l'étranger

Stanis Idumbo suscite des convoitises. Anderlecht s'est renseigné, mais le joueur devrait bien rester à Séville.

Il y a un an, Séville a réalisé une affaire en ne déboursant que 400 000 euros pour recruter Stanis Idumbo en provenance des U21 de l'Ajax Amsterdam. L'ancien produit du centre de formation du Club de Bruges et de La Gantoise gravit les échelons petit à petit en Andalousie.

D'abord là aussi intégré aux Espoirs, le milieu offensif fait partie de l'équipe première cette saison. Il compte même trois titularisations en Liga, dont une à l'occasion du déplacement au Real Madrid.

Aucune précipitation

En Espagne, le journaliste Fernando Serrano écrit qu'Anderlecht a proposé à Séville de se faire prêter Idumbo pour lui permettre de continuer à jouer régulièrement, sans pousser jusqu'à inclure une option d'achat.

Mais coupons court aux illusions des supporters Mauves : nous pouvons affirmer que même si le Sporting s'est bien renseigné, comme d'autres clubs espagnols, le Belge de 19 ans va rester en Andalousie.

Un départ, même en prêt, n'est pas à l'ordre du jour : Stanis Idumbo prend de plus en plus de place à Séville et est satisfait du chemin parcouru pour sa première saison dans le noyau A.