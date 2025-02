À 36 ans, Simon Mignolet se lance dans un nouveau défi : "L'image des footballeurs comme millionnaires dans leur tour d'ivoire est stéréotypée"

Pour Simon Mignolet, la fin de carrière en tant que joueur ne sera que le début d'un nouveau chapitre. Le gardien du Club de Bruges prépare activement sa reconversion.

Simon Mignolet continue à défendre avec brio les cages du Club de Bruges. Mais à 36 ans, il pense déjà depuis un petit temps à son après-carrière. Lorsqu'il était encore à Saint-Trond, l'ancien Diable Rouge a décroché un diplôme de bachelier à la faculté des sciences politiques et sociales à la KU Leuven.

Mais il ne compte pas s'arrêter là. En septembre 2025, il commencera à suivre une formation pour devenir directeur technique. Le programme a été mis sur pied par la Fédération belge de football, la Pro League et l’Université d’Anvers.

Mignolet a également suivi des cours d'entraîneurs mais ne se voit pas devenir coach. Il veut par contre rendre au football belge ce que ce dernier lui a apporté : "Il y a quinze ans, notre pays ne comptait quasiment aucun joueur évoluant à l’étranger, et encore moins dans de grands clubs. Aujourd’hui, nous avons une génération dorée qui se prépare à la vie après le sport" explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Mignolet futur directeur sportif ?

"Vincent Kompany et Timmy Simons sont par exemple devenus entraîneurs. Mais ce n’est pas seulement de cette manière que notre génération peut contribuer au développement du football belge. Nous pouvons également jouer un rôle dans les coulisses et au sein des clubs" poursuit-il. Auprès de profs tels que Peter Willems, Bart Verhaeghe, et Vincent Mannaert, Simon Mignolet et les autres apprentis auront l'occasion d'apprendre comment gérer un club et développer leur réseau.

Le Limbourgeois se veut proactif : "L'image parfois véhiculée des footballeurs millionnaires dans leur tour d'ivoire ne payant pas de cotisations sociales est stéréotypée. Regardez Jan Vertonghen qui s'investit pour la société à travers sa fondation". Simon Mignolet veut aussi trouver sa voie et pourrait donc bien conserver une certaine influence dans le football belge dans les années à venir.