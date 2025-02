🎥 Johan Bakayoko fait sensation : de quoi convaincre Rudi Garcia ?

Johan Bakayoko a été buteur ce samedi dans le championnat néerlandais. Le jeune Diable Rouge confirme sa bonne forme actuelle.

Johan Bakayoko continue de se régaler avec le PSV. Déjà buteur en semaine face à Liverpool en Ligue des Champions, le Diable Rouge a réédité cela contre le NEC Nimègue en Eredivisie.

À noter que la rose que l'ailier droit a plantée mercredi a été élue but de la semaine dans la plus prestigieuse des compétitions. Un crochet du jeune talent avait mis deux défenseurs des Reds dans le vent avant d'armer parfaitement une frappe enroulée.

Ce samedi, suite à une passe depuis le côté gauche de son coéquipier Mauro Júnior, le natif d'Overijse n'avait plus qu'à placer le ballon dans un but vide à quelques petits mètres de la cage défendue par Robin Roefs. À ce moment, il faisait le break pour les siens à la 76e (1-3). Une performance que Rudi Garcia a probablement dû suivre. Aurait-il plus de temps de jeu que sous Domenico Tedesco avec le nouveau sélectionneur ? On aura la réponse très prochainement.

JOHAN BAKAYOKO ūüáßūüá™(2003) WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

ūüďĹÔłŹ @GoalsXtrapic.twitter.com/oe4PKkI1ya — Football Report (@FootballReprt) February 1, 2025

Mais malheureusement pour le club néerlandais de Bakayoko, les hommes de Peter Bosz ont perdu le contrôle de la rencontre en fin de match. Nimègue réduit une fois l'écart à la 90e avant d'égaliser à la 90+5e par le biais de Bryan Linssen. Le score final est donc finalement de 3-3. Notre compatriote était quant à lui sorti à la 71e, quelques instants après son but.