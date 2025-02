"La vie est faite de hauts et de bas" : passé près de remporter le Soulier d'Or, il cherche aujourd'hui à retrouver le goût de jouer

Le milieu de terrain de 31 ans, deuxième du Soulier d'Or en 2020, a complètement disparu des radars belges après ses passages au Beerschot et à OHL.

Après avoir éclaté au grand jour et s'être fait un nom chez nous sous les couleurs du Beerschot, Raphael Holzhauser a progressivement "perdu" son football.

En effet, le milieu autrichien passait tout près de remporter le Soulier d'Or en 2020 (il a terminé deuxième derrière Lior Refaelov) après une saison révélation du Beerschot. Puis, il s'enfonçait petit à petit dans les abîmes et l'anonymat, à l'image de son club qui ne confirmait pas sa belle saison lors de son retour en JPL.

Il quittait alors le Kiel pour OHL, puis rebondissait à Munich 1860, au Swift Hesperange (Luxembourg) avant de rejoindre Marsaxlokk à Malte. Il garde pourtant d'excellents souvenirs de son passage à Anvers : "Oui, c'était une époque fantastique... Quand je repense à cette deuxième place, je dois encore rire. Cela reste un peu fou. J'ai vécu trois années incroyables. Pas seulement moi, mais tout le groupe. Nous l'avons fait tous ensemble", se souvient-il dans les colonnes de Sporza.

Allemagne, Luxembourg puis... Malte

"Mon contrat à Malte a été rompu d'un commun accord. Mais j'adore jouer au football et j'ai été très enthousiasmé car c'est une expérience fantastique, au final je cherche à s'amuser et prendre du plaisir. Tout le monde me pose des questions sur ce championnat, surtout en Autriche. Je dirais que le mélange est bon et le niveau est très élevé", poursuit-il.

Depuis, Holzhauser est un footballeur de 31 ans au chômage : "C'est le football. La vie d'un footballeur est faite de hauts et de bas avec lesquels il faut composer. Je reste toujours calme et concentré. Il faut toujours croire en soi. Cela a toujours été ma force."

Une dernière aventure au pays ?

"Je suis toujours en forme et j'ai toujours faim. Mais à mon âge, je n'ai plus envie de vivre des expériences folles, comme l'offre que j'ai reçue du Canada. Non, quelque chose de plus proche de chez moi, un poste d'entraîneur par exemple, me conviendrait mieux maintenant", explique celui qui vient de signer un contrat à Gloggnitz, un petit club de troisième division de son pays.