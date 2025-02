OFFICIEL : deux joueurs belges rejoignent une écurie de Ligue 1

Kazeem Olaigbe rejoint le championnat français. Le talent du Cercle quitte la Belgique pour signer à Rennes. Et ce n'est pas le seul joueur belge !

Kazeem Olaigbe est un joueur du Stade Rennais. Le jeune talent de 22 ans du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1 pour un montant de 6 millions d'euros, bonus compris, selon nos confrères d'HLN.

Les Groen & Zwart perdent donc un très bon joueur de leur effectif, mais récupèrent une belle somme. Évalué à 1,8 million d'euros par Transfermarkt, c'est une véritable affaire que les Brugeois ont réussi à conclure.

Après un début de saison où il a pris part à 19 rencontres pour 3 buts inscrits, le natif de Bruxelles se lance dans le plus grand défi de sa carrière. Avant de rejoindre la Pro League, l'ailier gauche avait déjà joué à Harrogate Town, au Ross County et appartenait à Southampton. Avant d'intégrer le centre de formation du club anglais, il évoluait au sein de l'académie de Neerpede.

Olaigbe rejoint quatre autres joueurs belges évoluant dans le championnat français : Lucas Stassin, Malick Fofana, Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo (qui a cependant récemment choisi de représenter l'Espagne).



Et ce n'est d'ailleurs pas le seul Belge officialisé par l'équipe de Ligue 1. En effet, Ayanda Sishuba rejoint également Rennes. Le natif de Tournai quitte le Hellas Vérone et signe un contrat jusqu'en juin 2029. Il y aura donc désormais six Belges en première division française.