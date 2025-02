Les critiques de Kuyt et le départ de Verlinden : le président du Beerschot évoque les sujets qui fâchent

Le départ de Thibaud Verlinden pour OHL provoque quelques tensions du côté de Beerschot. L'entraineur, Dirk Kuyt, a fortement critiqué le conseil d'administration, mais son président Selahattin Baki lui a répondu.

Selon Baki, le Beerschot n'avait pas l'intention de vendre Verlinden, mais le club a été mis sous pression. "Son agent est arrivé avec une offre de Nuremberg, et si nous négocions, nous aurions dû le laisser partir à un prix ridicule. Nous avons dû agir dans l’intérêt de Beerschot", assure-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

Finalement, OHL s'est joint à la mêlée et a offert à Verlinden un salaire plus élevé. "Csepregi et Van den Steen (les dirigeants d'OHL, nda) nous ont mis dans une situation délicate. Nous, nous respectons les autres clubs belges... eux pas", explique Selahattin Baki sans fard. Le président est déçu que Verlinden soit parti en pleine bataille pour le maintien.

Baki n’a bien sûr pas manqué les critiques de l’entraîneur Dirk Kuyt. Le Néerlandais a employé des mots forts contre la façon de travailler du Beerschot. "Il a été trop loin dans ses mots", réagit Baki. "On l'aime beaucoup, mais blâmer le club n’aide personne à aller de l’avant."

Le président anversois souligne que Beerschot doit maintenant rester uni. "Tout le monde doit se regarder dans une glace. Ce n'est pas le moment de se rejeter la faute l'un l'autre, mais de se battre ensemble pour le maintien."

Avec 13 petits points, Beerschot pointe en dernière position. Le président croit tout de même en son groupe. "Nous irons à la guerre avec ceux qui veulent rester", conclue t-il.