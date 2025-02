Si beau, si vide : La Gantoise peine à remplir son stade même pour des matchs au sommet

La Planet Group (anciennement Ghelamco) Arena est probablement le plus beau stade, ou en tout cas le plus moderne, de Belgique. Mais ces derniers temps, elle sonne creux, et ce devrait encore être le cas pour la réception du Bétis Séville.

Lors de la réception du RSC Anderlecht dimanche dernier, c'était déjà notre réflexion : si la Planet Group Arena est si peu remplie quand La Gantoise affronte un adversaire du top, qu'est-ce que ce sera si les Buffalos se retrouvent encore en PO2 ? Gand peine en effet à remplir son stade ces dernières semaines. Selon les dernières indiscrétions, environ la moitié des tickets est encore disponible pour la réception du Real Bétis, prévue jeudi prochain. On parle tout de même d'un 16e de finale européen contre un club de tradition en Liga, où évolue notamment une star comme Isco. La faible affluence peut en partie s'expliquer par les performances sportives décevantes des derniers mois. Les supporters expriment leur frustration quant au niveau de jeu et au manque de renforts ; seul Dante Vanzeir est venu renforcer l'attaque, alors que Sam Baro promettait un second attaquant. La direction gantoise est prévenue Ce manque d'investissement semble freiner l'enthousiasme des supporters. Bien qu'il y ait encore des supporters fidèles présents à chaque match, certains encouragent la direction à améliorer sa connexion avec le public. Même avec les abonnés VIP, qui reçoivent automatiquement des billets pour tous les matchs européens et de Coupe inclus dans leur forfait, l'affluence reste décevante. Cette situation peut être considérée comme un avertissement pour la direction gantoise. Ce n'est pas seulement le nom de l'adversaire qui attire du monde au stade, mais aussi les performances et le lien avec les supporters. Si Gand veut à l'avenir une Planet Group Arena pleine y compris face aux "petits" (ce que sont, par exemple, le Jan Breydel et le Lotto Park), le projet sportif devra être à la hauteur...





