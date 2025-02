Radja Nainggolan annonce une heureuse nouvelle

C'est une période difficile pour Radja Nainggolan. Le footballeur est cité dans une affaire liée à un gang de drogue. L'ex-Diable Rouge raconte ce qu'il a vécu et annonce qu'il va avoir un nouvel enfant.

Radja Nainggolan revient sur le moment où il s'est retrouvé en prison, soupçonné d'avoir un lien avec un gang de drogue : "J'étais chez ma copine et je devais partir à 7h15 avec mon chauffeur (je n’ai pas le droit de conduire en raison d’une interdiction) pour aller à l'entraînement à Lokeren. J’ai vu que j’avais un appel manqué d’un ami qui loge chez moi", raconte-t-il au Het Laatste Nieuws.

Il rappelle alors son ami. "C’est un commissaire qui décroche : ‘Nous sommes en train de perquisitionner’, me dit-il. Je ne me doutais de rien et j’ai répondu que j’allais partir à l'entraînement. ‘Désolé, cela ne va pas être possible’, a-t-il ajouté. Je me suis rendu sur place et j’ai été accueilli par un policier sympathique."

"Je ne fais de mal à personne. On me relie à un gang criminel juste parce que je connais quelqu’un, mais cela ne signifie pas que je suis moi-même un criminel," souligne le joueur.

Entre-temps, il est en couple depuis huit mois avec sa nouvelle compagne. Ils attendent même un enfant cet été, un petit garçon : "Après quatre filles, c’est agréable d’avoir un garçon. J’espère que tout se passera bien. On se sent bien ensemble, c’est pourquoi tout est allé si vite. Dimanche, j’ai appris que Stéphanie et moi allions avoir un fils — une pure joie — et lundi, j’étais en prison. Incroyable", conclut-il.