Charleroi en faute ? La réclamation qui pourrait encore resserrer le classement de D1 ACFF

Tubize-Braine a été très surpris de la présence d'Alexandre Stanic le weekend dernier. Les Brabançons

Hier, Tubize-Braine a retrouvé le sourire en battant le SL 16 3-0. Le weekend dernier, l'équipe avait été contrainte au partage (2-2) par les U23 du Sporting Charleroi à la Neuville. Un match qui reste encore en travers de la gorge des Tubiziens.

Plus que la résultat, c'est la titularisation du nouveau venu Alexandre Stanic côté carolo qui a fait parler. L'attaquant était arrivé en prêt le 15 janvier. Or, la rencontre était initialement prévue cinq jours plus tôt, ce sont les conditions climatiques qui avaient été à l'origine de son report à une date ultérieure.

Vers une nouvelle victoire par forfait en D1 ACFF ?

La RUTB s'appuye sur cette chronologie pour conclure que Stanic ne pouvait pas être qualifié pour la rencontre et n'avait donc rien à faire sur la feuille de match, encore moins comme titulaire.

La Dernière Heure rapporte ainsi que Tubize-Braine a porté réclamation auprès de la fédération en espérant récupérer les deux points perdus sous la forme d'une victoire par forfait.

Une victoire sur tapis vert pourrait permettre au club de revenir à deux points de la première place occupée par l'Olympic Charleroi. Tubize-Braine reviendrait même virtuellement à un point des Dogues pour les Playoffs, les points étant également divisés par deux.