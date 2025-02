Le retour (provisoire) d'Edward Still comme entraîneur principal : "On n'a pas existé"

Lens s'est incliné 2-0 à Nice. Suspendu, Will Still a assisté impuissant à la défaite des siens.

Le weekend dernier, Will Still s'était distingué avec son homologue de Montpellier Jean-Louis Gasset pour leur exclusion commune après s'être initialement pris le bec. Hier, à Nice, il était donc loin de son banc de touche pour assister à la défaite 2-0 des Nordistes.

C'est donc Edward Still qui a pris le relais comme T1 d'un soir, lui qui avait déjà pris en charge trois équipes de Pro League ces dernières saisons. Ce match dans le sud ne restera pas dans les mémoires. Lens a livré une bien piètre prestation.

Malgré sa suspension, Will Still était tout de même présent pour s'exprimer face aux médias : "Cela a été un non-match total. On n'a rien fait. Rien n'a été bon. Aussi bien individuellement que collectivement, on n'a pas été au niveau, on n'a même pas existé. Il faut très vite oublier ce match, se remettre au travail et repartir de l'avant" déclare-t-il, dans des propos relayés par L'Equipe.

Désormais quatre points de retard sur le podium que rejoint...Nice

Un entraîneur se sent parfois impuissant face au match de ses joueurs. C'était encore plus le cas : "On leur a offert le premier but annulé et un penalty. Quand tu offres autant de choses à une bonne équipe, tu sais qu'elle va te punir. On n'a pas été bon. C'est aussi simple et brut que ça. Je m'inclus dedans. Même si le fait d'être suspendu n'a pas aidé".

Les conclusions de Will Still sont très dures : "Il y a une question de budget, de qualité. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau (...). On a des armes à faire jouer. Aujourd'hui, on n'en a joué aucune. En tant que groupe, on s'est tous regardés, on s'est dit qu'on ne pouvait plus jamais rester à ce niveau-là. C'est arrivé une fois, mais que ça n'arrivera plus jamais. Donc on baisse la tête. On encaisse ce match. Et on se remet au travail".