Traité comme un criminel : Radja Nainggolan raconte son arrestation choc

Samedi, lors d'un long entretien pour le journal Het Laatste Nieuws, Radja Nainggolan a clamé son innocence. Le joueur de Lokeren-Temse avait été inculpé pour trafic de drogues à l'échelle internationale.

Un retour inattendu en Belgique et un début réussi avec son nouveau club, Lokeren-Temse. Radja Nainggolan a même fait parler de lui avec son but, un corner rentrant face à Lierse, quelques minutes après son entrée en jeu.

Et soudain, les problèmes ont débarqué : on apprenait dans la presse que l’ex-Diable Rouge était placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de trafic de cocaïne internationale.

Rapidement relâché, le Ninja avait repris l’entraînement avec son club. Près de deux semaines après son arrestation, Nainggolan a accordé une interview à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Il décrit le traitement subi.

"Mon interrogatoire a duré quatre heures. A 18 heures, il était trop tard pour me présenter au juge d’instruction. On m’a dit que je passerais la nuit en cellule. Ensuite, la nouvelle s’est répandue rapidement" regrette Nainggolan. "La prison est une expérience très bizarre que je ne souhaite pas revivre. Ce n’est pas agréable de voir son nom dénigré. On m’a présenté comme un trafiquant de drogue, allez…"

N’ayant jamais connu une brutalité pareille, il ajoute : "C’est comme si on avait arrêté Pablo Escobar, alors que je n’ai rien à voir avec ces affaires de drogue auxquelles mon ami a été associé. On ne m’a posé aucune question sur la drogue. Les interrogateurs voulaient surtout savoir quelle était ma relation avec cette personne".