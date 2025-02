🎥 Un ancien de Pro League plante un superbe but pour freiner le Napoli et Lukaku dans la course au titre

Naples a perdu deux points importants ce dimanche, à la maison contre l'Udinese, 10e de Serie A. Les Partenopei, leaders, ont quatre points d'avance sur l'Inter Milan qui compte cependant un match de moins et peut donc se rapprocher à portée.

Scott McTominay avait ouvert le score pour Naples à la 37e, mais c'est une vieille connaissance de Jupiler Pro League qui a remis les deux équipes à égalité quelques minutes plus tard. Jürgen Ekkelenkamp a en effet inscrit un superbe but à la 40e minute.

Une frappe de l'extérieur du rectangle, dans un angle improbable qui a totalement surpris Meret. Il s'agissait du premier but d'Ekkelenkamp en Serie A depuis son transfert l'été dernier en provenance de l'Antwerp pour 5,3 millions d'euros.

Romelu Lukaku a vécu un match compliqué et est sorti à la 71e minute de jeu. Les observateurs italiens soulignent une prestation "insuffisante" de la part du Diable Rouge, "hors de son match". Cyril Ngonge est monté à la 70e minute.

Jürgen Ekkelenkamp réalise une saison pleine avec le club d'Udine, et le Néerlandais pourrait bien entrer en ligne de compte le mois prochain au moment de la sélection de Ronald Koeman.

