🎥 Le Bayern de Vincent Kompany assure l'essentiel, l'AC Milan trahi par Mike Maignan : tous les résultats de la soirée de Ligue des Champions

Eh non, il n'y avait pas que le Club de Bruges qui jouait ce soir son barrage aller de Ligue des Champions. Tour d'horizon des autres résultats.

Vu les quelques surprises de la première phase de cette Ligue des Champions new look, quelques grosses équipes étaient à l'oeuvre dans ces barrages d'accession aux huitièmes de finale. À commencer par le Bayern Munich, qui a toujours dans un coin de sa tête la finale disputée dans son Allianz Arena.

La route est encore longue et commençait avec ce déplacement au Celtic. Dominateurs en première période malgré un but écossais annulé d'emblée, les Bavarois ont dû attendre la toute fin du premier acte pour faire la différence sur une frappe surpruissante de Michael Olise (45e, 0-1).

Pas beaucoup plus de chance d'intervenir pour Kasper Schmeichel sur le 0-2 signé par Harry Kane à l'issue d'un corner à la reprise. Dos au mur, le Celtic, emmené par un bon Arne Engels, a poussé et est parvenu à réduire le score par Daizen Maeda dans le dernier quart d'heure. 1-2, le Bayern n'a pas livré sa meilleure rencontre de la saison mais assure l'essentiel avant le retour en Allemagne.

L'AC Milan surpris

Si les Allemands doivent passer par ces barrages, c'est notamment à cause de leur défaite 3-0 à Feyenoord d'il y a quelques semaines. Cette fois, c'est l'AC Milan qui a goûté à l'ambiance survoltée du Kuip. Une atmosphère qui n'a que très peu goûté à Mike Maignan, pas assez ferme sur le tir qui amène le seul but de la rencontre après trois minutes de jeu.

🚨🇪🇺 GOAL | Feyenoord 1-0 AC Milan | Igor Paixao



IGOR PAIXAO OPENS THE SCORING FOR FEYENOORD !!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/Yb2UCXdUW7 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 12, 2025

Dans le troisième et dernier match, tout s'est joué en moins de cinq minutes entre Monaco et Benfica. Quelques instants après l'ouverture du score des Portugais signée Vangelis Pavlidis, Mutassim Al Musrati écopait d'une deuxième carte jaune, contraignant l'ASM à finir la rencontre à dix. Une infériorité parfaitement exploitée par Benfica, qui a conservé ce score de 0-1. Toutes les rencontres de la soirée ont donc accouché de victoires par un but d'écart, le suspense reste entier pour les manches retour.