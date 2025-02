🎥 Samuel Mbangula offre la victoire à la Juventus contre le PSV...et redescend vite sur terre : "Je n'ai aucune excuse pour cette performance"

La Juventus a battu le PSV sur le fil hier soir (2-1). Samuel Mbangula a fait la différence dans les derniers instants.

Dans le duel entre les jeunes Belges ayant percé à l'étranger ces derniers mois, c'est Samuel Mbangula qui a pris le dessus sur Johan Bakayako. Les deux hommes ont pourtant chacun commencé sur le banc ce Juventus - PSV comptant pour les barrages de Ligue des Champions.

Mbangula est rentré à la mi-temps alors que la Juve menait 1-0 grâce à Weston McKennie. Il a assisté impuissant à la splendide égalisation d'Ivan Perisic, le concurrent de Bakayako, peu avant l'heure de jeu.

Perisic still got it.



Class is permanent 👏 pic.twitter.com/rBgJNg92lr — Craig O’Sullivan (@Craig1Osullivan) February 11, 2025

La rencontre semblait se diriger vers ce score de 1-1, avant que Samuel Mbangula ne fasse la différence dans les dix dernières minutes sur un ballon mal négocié par la défense néerlandaise. Son tout premier but en Ligue des Champions a offert la victoire à la Vieille Dame !

Le but de Samuel Mbangula qui a offert la victoire à la Juventus face au PSV ! 🇧đŸ‡Ș #RTLsports #UCL pic.twitter.com/sqvqVRdIGM — RTL sports (@RTLsportsbe) February 11, 2025

Un but pour sauver une montée au jeu difficile

Mais il n'y avait aucune once d'euphorie dans son interview d'après-match : "Aujourd’hui, la victoire était importante pour donner de la continuité à nos prestations. Mais je ne suis pas content de la manière dont j'ai joué aujourd'hui : je n'ai aucune excuse pour cette performance, je peux faire beaucoup mieux. Ok, je marque, mais je peux donner plus" a-t-il réagi, dans des propos relayés par le journaliste Nicolo Schira.

Une remarquable lucidité pour un garçon de 21 ans. Il est vrai que sa montée au jeu était jusque-là assez quelconque : le Bruxellois n'avait pas réussi un seul centre, gagné un seul de ses quatre duels et perdu huit fois le ballon en 45 minutes. Mais c'est la magie du football, son but aura bien vite fait oublier tout cela.