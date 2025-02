Quel onze pour Anderlecht dans l'enfer de Fenerbahçe ? David Hubert pourrait faire le choix de la prudence

Anderlecht affronte Fenerbahçe ce jeudi, un match qu'on attend très difficile pour les Mauves. Il y aura probablement du changement par rapport à dimanche.

Les rencontres s'enchaînent pour le RSCA, et David Hubert n'a que rarement aligné deux fois de suite le même onze. Sauf surprise, cela ne devrait pas encore être le cas ce jeudi soir : il y a un Anderlecht à domicile et un Anderlecht à l'extérieur, et des attentes différentes dans le genre de contexte qui attend les Mauves à Istanbul.

Derrière, certains s'attendent à revoir une défense à 3, avec Simic rejoignant le duo Hey-Adryelson. Au vu des résultats mitigés obtenus par cette formation, on serait surpris de voir Hubert y revenir, mais la hargne de Jan-Carlo Simic pourrait lui valoir de retrouver sa place.

Rits et Vazquez pour plus de physique ?

Ludwig Augustinsson n'est pas au mieux de sa forme et Moussa N'diaye performe particulièrement bien en Europe : le Sénégalais pourrait être lancé à gauche pour mieux soutenir un Huerta peu aidé par l'absence de débordements d'Augustinsson.

Dans l'entrejeu, Leander Dendoncker, au niveau montré dimanche, devient enfin indispensable et Yari Verschaeren est le meilleur Mauve de ces dernières semaines. Mais Stroeykens peine à atteindre son meilleur niveau ; Mats Rits pourrait venir amener plus de poids dans un match qu'on attend physique.

Le plus gros pari serait de lancer Luis Vazquez devant en lieu et place de Kasper Dolberg, qui revient à peine de blessure ; on se souvient que l'Argentin avait été très bon à Prague, dans un contexte similaire. Mais la différence de classe entre les deux joueurs est telle que ce serait prendre un gros risque en cas de nouveau non-match de Vazquez...

Le onze probable d'Anderlecht :

Coosemans / N'diaye - Hey - Simic - Sardella / Rits - Dendoncker - Verschaeren / Huerta - Dolberg - Hazard.