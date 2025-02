Un adversaire trop fort pour l'Union ? Les Bruxellois s'inclinent dans leur barrage aller de l'Europa League

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise affrontait l'Ajax en barrages aller de l'Europa League. Dans un match qui aurait bien pu se dérouler ailleurs qu'au Stade Roi Baudouin, ce sont les Néerlandais qui en ressortent vainqueurs (0-2).

Les Unionistes nourrissaient l'espoir de prendre un avantage pour le match retour à Amsterdam. Mais ce ne sera finalement pas le cas...

La première occasion du match venait pourtant bien des pieds bruxellois. Une belle frappe de Promise David à ras de sol ne suffisait cependant pas à tromper le portier de l'Ajax, Remko Pasveer. Le début de match était encourageant pour les Bruxellois.

L'Union pensait ensuite avoir ouvert le score à la 22e minute, mais le but fut annulé. Sadiki récupère le ballon, le passe à Ivanovic, qui sert David. Ce dernier bute sur Pasveer, et le Congolais reprend le rebond pour marquer. Mais l’arbitre annule le but pour un hors-jeu. Dans une fin de première mi-temps plutôt équilibrée, l'Union peut avoir des regrets de ne pas avoir concrétisé.

L'Ajax prend les choses en main

Ce sont finalement les Néerlandais qui ouvriront le score. Fitz-Jim se défait de la défense, puis sert Edvardsen qui adresse une passe millimétrée à Christian Rasmussen, lequel conclut.

Les Unionistes, trop fébriles, concéderont même un second et dernier but. Le jeune Belge, Jorthy Mokio, punit les Bruxellois suite à un ballon mal dégagé par Kevin MacAllister sur un corner.

Pour espérer atteindre les huitièmes de finale, les joueurs de l'Union devront renverser la situation aux Pays-Bas contre une équipe qui, aujourd'hui, semblait bien plus forte qu'eux. Une mission qui s'annonce plus que compliquée...