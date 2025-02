Où va s'arrêter le Club de Bruges ? "Ils pourraient rééditer l'exploit de l'Ajax en 2019 !"

Le Club de Bruges pourrait atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-1 contre l'Atalanta. Le succès au Jan Breydelstadion suscite de l'optimisme et de la confiance, aussi chez l'ancien homme fort des Blauw & Zwart, Vincent Mannaert.

Le directeur sportif de l'Union Belge et ancien directeur général du Club de Bruges était l'invité de la table des analystes de VTM, cette semaine après la victoire des Blauw & Zwart face à l'Atalanta.

La décision est tombée en fin de match, lorsque Nilsson a transformé un penalty controversé, permettant au Club de se rendre en Italie avec une petite avance pour le match retour. "Ce dernier but est crucial. Il augmente considérablement les chances du Club dans cette double confrontation", a déclaré Vincent Mannaert.

Le Club de Bruges comme l'Ajax en 2019 ?

Mannaert compare même la performance du Club de Bruges à celle de l'Ajax en 2019, et estime que les Blauw & Zwart pourraient rééditer l'exploit. Les Amstellodamois avaient alors atteint les demi-finales, avant d'être éliminés par le triplé de Lucas Moura, auteur d'un troisième but à la dernière seconde pour qualifier Tottenham en finale.

Pour que le Club suive effectivement le même parcours que l'Ajax, il faut veiller à ne pas encaisser de buts sur des erreurs d'inattention, comme l'égalisation de l'Atalanta cette semaine et bien d'autres buts concédés dans cette campagne de Ligue des Champions. "C'est surtout dommage que la bonne première période n'ait pas été concrétisée avec un avantage plus important", a-t-il également souligné.

La cause du but encaissé était, selon Mannaert, simple : un manque de concentration et de communication défensive. "L'équipe n'était pas bien positionnée à ce moment-là et l'Atalanta en a profité. C'est le genre d'erreurs à ne pas commettre à ce niveau."