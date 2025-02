"Cela m'a fait réaliser : wow, ce que nous avons fait..." : Pep Guardiola interrogé sur la situation délicate de Manchester City

Pep Guardiola n'est probablement pas l'entraîneur le plus heureux en ce moment. Face à une situation inhabituelle, il tente d'expliquer les problèmes de son équipe en conférence de presse, tout en se rendant compte à quel point les dernières saisons avec City étaient hors du commun.

Dans la situation la plus délicate depuis son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola a logiquement été interrogé sur la mauvaise forme actuelle des Sky Blues. Sur les 8 derniers matchs, les Sky Blues se sont imposés à 4 reprises. Ils se sont inclinés trois fois et ont partagé une seule fois.

"Une mauvaise saison en 8/9 ans, ça peut arriver. Avez-vous vu Liverpool cette saison ? Ils ne peuvent pas faire 100 points, déjà, certainement pas. 99, mais pas 100, et regardez la saison qu'ils ont faite. Cela m'a fait réaliser : wow, ce que nous avons fait...", raconte avec fierté Guardiola en conférence de presse.

Les problèmes de l’équipe

Un rendez-vous très important se profile pour l'Espagnol et ses hommes. Mercredi prochain, ils affronteront le Real Madrid pour tenter de retourner la situation : "Le problème, c'est qu'on n’est plus calme avec le ballon. En deuxième mi-temps contre le Real Madrid, quand on a récupéré le ballon, on voulait marquer un but en deux secondes, et puis on perd le ballon, puis Mbappé/Vinicius courent plus vite que nos joueurs."

Un problème qui n'était pas là dans le passé : "Avant, on pouvait faire des séquences de 20/25/30 passes et maintenant on n'y arrive plus. Nos gros succès dans ce club, c'était quand on pouvait faire 20/25/30 passes dans la moitié de terrain adverse et maintenant on n'y arrive plus. L'équipe est faite pour ça et on a eu du succès dans le passé en faisant ça, maintenant on ne le fait plus parce qu'on veut marquer, on veut accélérer."

"Pour marquer, il faut d’abord jouer ! Il faut défendre de manière plus compacte, mieux jouer avec le ballon, savoir exactement ce qu'il faut faire à certains moments, parfois il faut laisser le ballon, et être compact défensivement, s'entraider..." explique l'entraîneur. "Avant, on avait la confiance pour jouer avec le ballon, maintenant on souffre quand on a le ballon, ça n'était jamais arrivé avant ! Le prochain match est toujours une opportunité de s'améliorer et de gagner un peu plus de confiance, c'est ce qu'il faut faire !"