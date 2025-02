Après avoir battu le Standard, le coach de Genk, Thorsten Fink, reçoit des éloges : "C'est un génie"

L'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, fait face à des problèmes de luxe, un fait bien connu de tous ceux qui suivent le championnat belge. En attaque, il dispose de deux attaquants en forme, Hyeon-Gye Oh et Tolu Arokodare.

Le KRC Genk a probablement le noyau le plus large de la Jupiler Pro League. Thorsten Fink peut parfaitement faire tourner l’équipe sans perdre en qualité. C’est peut-être même le plus grand avantage des Limbourgeois.

Contre le Cercle de Bruges, le coach a opté pour un jeu plus axé sur le contre et a délibérément choisi de mettre Hyeon-gyu Oh en pointe. "Et ça a fonctionné", a immédiatement commenté Tolu lorsque nous lui en avons parlé. Contre le Standard, le Nigérian a à nouveau eu sa chance et a marqué immédiatement.

Il n'a que des mots élogieux pour son entraîneur : "C'est un génie dans son domaine. Il sait quand faire tourner l'équipe, il sait bien quand faire commencer Oh ou moi. Ce n'est pas facile avec deux attaquants qui se sentent si bien", reconnaît aussi l'attaquant.

L'ambiance dans le vestiaire est excellente à Genk, il n'est pas difficile de le remarquer. L'entraîneur y est certainement pour quelque chose. Ce dernier entretient très bien la relation avec ses joueurs.

"Il a une bonne relation avec nous deux. Il ne favorise pas l'un par rapport à l'autre. Il le fait parfaitement, ce qui est bon pour l'équipe et pour lui-même", conclut Tolu.