Des candidats au top 6 particulièrement fébriles : "Sur papier, les autres ont un calendrier plus compliqué"

L'Antwerp n'a pas livré un grand match pour battre Courtrai. Mais comme Anderlecht et La Gantoise, le Great Old a assuré l'essentiel dans la douleur.

Particulièrement faible sur la pelouse d'Anderlecht il y a une semaine, l'Antwerp s'est repris à domicile en battant Courtrai sur le score de 2-1. En matière de fond de jeu, il y a pourtant encore beaucoup de travail, Jonas De Roeck en est le premier conscient.

"En première mi-temps, nous avons contrôlé le jeu sans vraiment bien jouer. Le premier but a été très important à cet égard. En deuxième mi-temps, l'intention était de marquer rapidement le 3-0. Mais le but encaissé a semé le doute, après quoi nous avons oublié de jouer vers l'avant. Les trois points restent ce qu'il y a de plus important, mais nous pouvons faire mieux" a-t-il reconnu.

Le top 6 entériné ?

L'Antwerp peut-il encore rater les Playoffs 1 ? La question a été posée à l'entraîneur : "Mathématiquement, oui. Mais nous avons fait une excellente opération contre Courtrai.

Avec huit points d'avance sur le Standard (première équipe hors du top 6) à quatre journées de la fin de la phase classique, l'Antwerp a de quoi voir venir mais surveille tout de même ses concurrents : "Je pense aussi que nos adversaires ont – du moins sur le papier – un calendrier plus difficile".

De fait, là où le Standard a entamé ses mini Playoffs en défiant toutes les équipes du top 5, l'Antwerp doit encore jouer Louvain et le Cercle de Bruges, avant de finir par des matchs contre...La Gantoise et le Standard, les deux équipes qui suivent les Anversois au classement.