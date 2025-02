"Nous sommes très forts à domicile" : Vincent Kompany prévient le Celtic avant le match retour du Bayern en barrages de la Ligue des Champions

Vincent Kompany et les Bavarois n'ont absolument pas le droit à l'erreur en Ligue des Champions ce mardi contre le Celtic. Le coach du club allemand préface cette rencontre.

Ce mardi soir, le Bayern de Vincent Kompany recevra le Celtic en match de barrages retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les Bavarois s'étaient imposés sur le score de 2-1 en Écosse. Les Allemands devront confirmer pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

"Demain, ce sera un match important pour nous et pour tout le club," souligne le coach belge en conférence de presse. "Nous sommes très forts à domicile. [...] J'ai vu beaucoup de matchs du Celtic, ils ont très bien joué en Ligue des Champions jusqu'à présent et peuvent toujours être dangereux."

Beaucoup critiqué, surtout en raison des faibles occasions offensives du Bayern face au Bayer ce week-end (0-0), Kompany semble malgré tout plutôt confiant : "Nous avons gagné au Celtic Park, pris un point important à Leverkusen. C'est une bonne occasion de faire encore quelque chose de bien pendant ces six jours qui ont été très chargés. Si les résultats sont bons, tu as cette petite force supplémentaire – et cela doit nous aider demain."

Il a déjà fallu changer certaines choses

L'ancien coach d'Anderlecht ne veut pas aller plus loin que cette rencontre : "Nous avons confiance en notre effectif. Ce qui se passera dans le futur, je ne veux pas encore l'évaluer, je n'aime pas regarder plus loin que notre match contre le Celtic demain."

"Mais il a déjà fallu changer certaines choses par nécessité," pointe-t-il. "Nous avons beaucoup de matchs, c'est la réalité – mais c'est aussi amusant. Et nous avons l'effectif qui en a aussi envie."