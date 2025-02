🎥 Après 5 minutes seulement ! Kylian Mbappé foudroie Manchester City d'un geste splendide

Manchester City est bien mal embarqué à Madrid. Battus à l'aller, les Citizens se sont vite retrouvés menés sur un geste génial de Kylian Mbappé.

Pour espérer aller arracher leur qualification sur la pelouse de Santiago Bernabeu, les joueurs de Manchester City doivent sortir le grand jeu ce mercredi soir... mais auraient aussi dû éviter exactement le scénario en train de se dérouler.

En effet, après 5 minutes de jeu à peine, sur un long ballon de Raul Asensio, Kylian Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid. Et pas de n'importe quelle façon. Une inspiration géniale de l'extérieur du rectangle, pour lober Ederson un peu avancé.

Un superbe but, le cinquième de Mbappé dans cette Ligue des Champions, qui portait le score cumulé à 4-2 et mettait Manchester City dans une situation inextricable.

Pire : quelques minutes plus tard, rebelote. Mbappé, cette fois trouvé par Rodrygo, faisait 2-0 et rendait donc les choses encore plus compliquées pour City.

Notons que Kevin De Bruyne est sur le banc côté Citizen, tout comme Jérémy Doku. Thibaut Courtois, bien sûr, est titulaire entre les perches madrilènes.