📷 Jashari et Talbi sur le terrain, Jutgla puis Mignolet dans le vestiaire : le Club de Bruges a dignement fêté sa qualification pour les 1/8es de la Ligue des Champions

Les joueurs du Club de Bruges ont largement fêté leur qualification pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Les protégés de Nicky Hayen affronteront soit Lille, soit Aston Villa pour une place en quarts.

Grâce à une première période exceptionnelle, et globalement une double-confrontation maitrisée malgré la légère frayeur en deuxième mi-temps après la réduction du score de Lookman, ce mardi, le Club de Bruges est en 1/8es de finale de la Ligue des Champions.

Une qualification que les joueurs de Nicky Hayen ont, évidemment, largement célébré. A même la pelouse, les "We are Bruges" ont retenti entre Jashari, Talbi et les quelque 1.500 supporters brugeois présents au sein du Gewiss Stadium de Bergame.

La fête s'est bien sûr poursuivie dans les vestiaires, avec Ferran Jutgla à la barre, puis l'incroyable Simon Mignolet, auteur de plusieurs arrêts de grande classe, dont un penalty, ce mardi soir.

Le Club de Bruges est en 1/8es de finale de la Ligue des Champions et peut profiter, mais devra rapidement se remettre au travail pour préparer la réception du Standard, dimanche, pour ne pas laisser le Racing Genk prendre encore plus d'avance en tête du classement.