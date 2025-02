Bruges peut-il inspirer Anderlecht ? "Personne n'imaginait ça"

Le RSC Anderlecht fait face à un défi absolument titanesque ce jeudi en Europa League. Les Mauves doivent refaire un retard de trois buts, ce qui semble quasi-impensable.

Après s'être incliné 3 buts à 0 à Istanbul lors du match aller, que peut donc espérer un RSC Anderlecht déforcé - privé notamment de Kasper Dolberg et peut-être même de Verschaeren ou Stroeykens - ce jeudi au moment de recevoir Fenerbahçe ?

Théo Leoni, présent en conférence de presse ce mercredi, veut en tout cas y croire. "Si nous partons du principe que c'est impossible, autant ne pas jouer ce match du tout", lance-t-il. "Il y a déjà eu des scénarios fous dans le football. C'est à nous d'y croire et de tout donner pour aller chercher quelque chose dans ce match".

L'exemple de Bruges

Le scénario, justement, de la veille à Bergame pourrait bien inspirer les Mauves. "Voilà qui illustre mon propos : personne n'aurait prédit que ça allait être 0-3 à la mi-temps", pointe Leoni. "Devant nos supporters, dans une ambiance chaude, il faut tout donner. En football, tout est possible. Nous n'avons rien à perdre désormais".

L'élimination qui se dessine serait en tout cas une petite déception. "Nous avions très bien entamé notre campagne et étions en position idéale pour passer un tour. Il y aura donc un petit goût amer si nous sommes éliminés", reconnaît Théo Leoni. "Mais nous avons fait un beau parcours, avec de beaux résultats contre des équipes de haut niveau en Europe".

Ce jeudi, le RSCA sera privé de plusieurs joueurs d'expérience comme Dolberg et, probablement, encore Vertonghen. "Leur expérience, on la connaît, c'est le haut niveau à chaque ligne et sur le banc. Mais nous avons notre insouciance pour nous. À nous de tenter d'aller les chercher".