"C'était totalement inattendu" : Samuel Mbangula révèle comment il s'est imposé en équipe première à la Juventus

De jeune de l'académie à pion important de l'équipe première de la Juventus, Samuel Mbangula revient sur son ascension.

Alors que peu le connaissaient en début de saison, Samuel Mbangula s'est désormais fait une place dans l'un des plus grands clubs d'Italie, la Juventus. Le Diable Rouge a notamment inscrit son premier but en Ligue des Champions face au PSV le 11 février dernier.

"Au début de la saison, avant le match contre Côme, je ne m’attendais pas à grand-chose. Je venais tout juste d’être intégré à l’équipe première. Pour moi, comme pour d’autres, il était impensable d’être titulaire lors du premier match de championnat," explique l'ailier au micro de Tuttosport. "C’était notre entrée en lice dans la saison. Nous devions prendre confiance et, évidemment, gagner, parce que nous sommes la Juventus. C’était totalement inattendu."

Thiago Motta, un entraîneur à qui il doit beaucoup : "Je ne m’attendais pas à grand-chose, alors être titulaire pour le premier match a été un choc. J’étais surpris, mais déterminé à rendre la confiance que m’avait accordée le coach."

Motta me pousse à progresser, croit en moi et ne me laisse jamais me reposer sur mes acquis

"Il me pousse à progresser, croit en moi et ne me laisse jamais me reposer sur mes acquis," souligne le natif de Bruxelles. "L’unité de l’équipe est essentielle : nous avons tous le même objectif, et même quand les résultats ne suivent pas, nous continuons à avancer."

Mbangula explique s’être inspiré d’un dessin animé pour sa carrière : "J’ai su très jeune que je voulais devenir footballeur, inspiré par Olive et Tom. La Juventus m’a convaincu avec son projet clair, et je veux rendre cette confiance."