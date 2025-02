🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : le Bayern Munich reprend sa marche en avant

Le Bayern Munich s'est imposé 4-0 contre l'Eintracht Francfort. Une victoire bienvenue pour les Bavarois.

Après le match nul contre Leverkusen où le Bayern a passé sa rencontre à défendre puis cette rencontre de Ligue des Champions à quelques minutes de filer en prolongation contre le Celtic, Vincent Kompany avait besoin de se rassurer contre l'Eintracht Francfort.

Quelques années après l'avoir affronté comme joueur, Arthur Theate retrouvait ainsi Vince The Prince, une nouvelle fois aligné sur le côté gauche du trio défensif axial.

Le Bayern en contrôle

Le Diable Rouge a tenté de colmater les brèches mais s'est montré impuissant sur les infiltrations axiales du Bayern sur l'ouverture du score de Michael Olise dans le temps additionnel de la première mi-temps.

đŸššđŸ‡©đŸ‡Ș GOAL | Bayern Munich 1-0 Frankfurt | Michael Olise



MICHAEL OLISE OPENS THE SCORING FOR BAYERN MUNICH!pic.twitter.com/zEqjf5qbvd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 23, 2025

Dans le deuxième acte, Theate n'était pas loin de pouvoir dégager le ballon sur le corner qui amène le deuxième but bavarois, mais Hiroki Ito s'est montré plus prompt au deuxième poteau. 2-0, et c'était encore loin d'être fini : Jamal Musiala et Serge Gnabry ont corsé l'addition dans les dix dernières minutes (4-0).

⚜ GOAL: Hiroki Ito

đŸ‡©đŸ‡Ș Bayern München 2-0 Eintracht Frankfurtpic.twitter.com/bKUJYCALBQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 23, 2025

Les troupes de Vincent Kompany reprennent leur marche en avant contre le troisième du classement, le Bayer Leverkusen est toujours à huit points de la première place. Du côté de Francfort, on notera aussi que Michy Batshuayi est monté au jeu pour le dernier quart d'heure.