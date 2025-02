🎥 Christian Benteke reprend déjà les bonnes habitudes et envoie un message clair à Rudi Garcia

Christian Benteke a entamé la saison 2024 de la MLS en grande forme, marquant dÚs la premiÚre journée contre Toronto FC.

Christian Benteke a immédiatement marqué les esprits lors de la première journée de la Major League Soccer. L’attaquant belge, qui évolue sous les couleurs de D.C. United, a inscrit un but de la tête à la 35e minute de jeu contre Toronto FC.

Une réalisation qui a permis à son équipe de prendre l’avantage en première période. La rencontre s'est soldé sur un partage. Un but qui confirme son statut de joueur clé dans le championnat nord-américain.

Face à Toronto, Benteke a une nouvelle fois démontré son instinct de finisseur. Sur un centre précis, il a surgi dans la surface pour placer une tête imparable, rappelant pourquoi il est l’un des joueurs les plus dangereux dans les duels aériens.

It's a bird, it's a plane, it's BENTEKE!



Last year's Golden Boot winner puts @DCUnited back ahead. đŸ’Ș pic.twitter.com/kLfplFxDDd — Major League Soccer (@MLS) February 23, 2025

L’ancien joueur de Crystal Palace et d’Aston Villa avait terminé meilleur buteur de la MLS avec 23 buts, devançant même une légende du football mondial, Lionel Messi. Une performance qui avait propulsé Benteke au sommet de la hiérarchie des attaquants les plus redoutables du championnat, et qui lui avait valu les éloges des supporters et des experts.

Ce but dès le début de la saison montre qu’il compte bien rééditer, voire surpasser, ses exploits de l’année dernière. Rudi Garcia pourrait bien faire appel à lui s'il continue de marquer.