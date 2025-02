🎥 Doku insaisissable, De Bruyne moqué pour un geste complètement manqué : fortunes diverses pour nos Diables contre Liverpool

Absents du onze de base de Manchester City contre le Real Madrid, Kevin De Bruyne et Pep Guardiola étaient de retour dans les petits papiers de Pep Guardiola pour ce qui sonnait comme le choc de la dernière chance contre Liverpool.

Une dernière chance que les Cityzens ont laissé filer : malgré la possession assumée, c'est bien Liverpool qui a géré sa première mi-temps, frappant deux fois via Mohamed Salah (14e) et Dominik Szoboszlai (37e) pour déjà mettre l'Etihad Stadium à genou.

Kevin De Bruyne a symbolisé l'impuissance des Mancuniens : le Diable Rouge a été le premier a cédé sa place peu après l'heure de jeu et n'a pas rassuré avec de nombreuses pertes de balle. Outre-Manche, on parle surtout d'une frappe du gauche qui a fini aux alentours du poteau de corner.

What is kelvin De bruyne doing??? pic.twitter.com/CHZzezCJAy