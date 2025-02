🎥 Le bonheur loin de Charleroi : Oday Dabbagh marque déjà

Oday Dabbagh a quitté Charleroi en fin de mercato hivernal, en froid avec ses supporters. Le Palestinien évolue désormais à Aberdeen, et a marqué son premier but.

Le bonheur est dans le prêt pour Oday Dabbagh. L'attaquant du Sporting Charleroi a été prêté à l'Aberdeen FC en toute fin de mercato hivernal, et a marqué son premier but ce samedi lors du match face à Kilmarnock.

Un but crucial puisque Aberdeen, actuel 3e du championnat d'Ecosse, s'est imposé sur le score de 1-0 seulement. C'était la deuxième apparition de Dabbagh sous ses nouvelles couleurs, cette fois pour 25 minutes après avoir disputé une petite minute contre Kilmarnock.

Dabbagh n'aura pas forcément impressionné avec ce but plein d'opportunisme : sur un corner, le Palestinien est au poteau et prolonge un ballon qui traîne dans le plafond du but. Mais voilà de quoi donner confiance au Zèbre, qui égale déjà là son total de buts à Charleroi cette saison (en 15 matchs).

Le Sporting Charleroi se réjouirait également de voir Oday Dabbagh s'épanouir et convaincre à Aberdeen : le club écossais dispose d'une option d'achat incluse dans le prêt du joueur, sous contrat jusqu'en 2026 au Mambourg.

À Charleroi, Dabbagh avait très mal vécu les critiques des supporters des Zèbres ; suite à son but face au Standard, l'attaquant avait provoqué la T4 du Mambourg. Sans excuses de sa part, le Palestinien a alors été pris en grippe, chacune de ses montées au jeu étant accompagnée de sifflets. Cette situation couplée à des performances en berne avait rendu son départ inévitable.