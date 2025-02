Un nouveau venu n'en a pas cru ses yeux à ses premiers pas au Standard : "L'anecdote résume tout"

Ibrahim Karamoko prend ses marques au Standard. Il a particulièrement apprécié l'accueil de ses nouveaux coéquipiers.

Après quatre cartes jaunes en quatre titularisations, Ibrahim Karamoko a commencé les deux dernières rencontres sur le banc. Le milieu de terrain français doit encore se faire au rythme de la Pro League. Celui qui est arrivé en provenance du FC Versailles (troisième division française cet hiver) a parlé à la RTBF de son acclimatation.

"Pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait des cartons évitables… mais le jeu va largement plus vite chez vous qu’en D3 française. Je suis arrivé quelques fois en retard sur le joueur, j’ai besoin de m’adapter au style de jeu. Il faut toujours être concentré : la moindre seconde d'hésitation se paie cash", explique-t-il.

Le groupe comme une grande famille, pas seulement un cliché ?

Pour se faire aux joutes de la Jupiler Pro League, Karamoko peut compter sur ses nouveaux coéquipiers. Il se dit déjà parfaitement intégré : "Je suis frappé par la cohésion du vestiaire du Standard : je n’ai jamais vu un vestiaire aussi soudé et solidaire".

Ce ne sont pas de vains mots : "Je vais vous raconter une anecdote qui résume tout. Quand j’ai signé ici, c’était mon premier jour, je passais mes tests physiques : tout le groupe, qui revenait de l’entraînement, s’est arrêté devant moi et a commencé à m’encourager. Les joueurs ne m’avaient jamais vu, ils soutenaient un inconnu".

"Pareil quand on se parle avant et après les matches : personne n’est négatif, tout le monde est constructif. On va toujours se tirer vers le haut et ça se ressent très, très fort. Je palpe vraiment ce côté ‘morts de faim’ : on est tous portés par l’envie de gagner", conclut Karamoko. Un état d'esprit qui profite à tous et qui a fait la différence du côté de Bruges cette après-midi.