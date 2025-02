Cinq buts et une remontada : la première mi-temps complètement dingue entre le Barça et l'Atlético

Une première mi-temps comme on n'en a pas l'habitude de voir s'est déroulée en Espagne ce dimanche. Lors du choc entre le Barça et l'Atlético, ce ne sont pas moins de cinq buts qui ont été inscrits en première période, avec une remontada à la clé.

C'est une première mi-temps de folie qui s'est déroulée entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid en match de barrages aller en demi-finale de la Copa del Rey. Cinq buts ont été inscrits en l'espace des 45 premières minutes.

Et ça n'aura pas traîné, après seulement deux minutes de jeu. Griezmann adresse un bon centre au second poteau, il trouve Julian Alvarez qui conclut. C'est déjà 0-1. Quatre minutes plus tard, les Colchoneros doublent la mise. C'est l'attaquant français qui plante le ballon au fond des filets sur une passe décisive de l'Argentin.

La remontada

Le Barça décide ensuite de réagir. À la 19e minute de jeu, Pedri réduit l'écart suite à une combinaison entre Yamal et Koundé. Deux minutes plus tard, c'est au tour de Pau Cubarsi de mettre sa pierre à l'édifice. Le défenseur central permet à son équipe de revenir au score sur corner.

Le FC Barcelone complétera ensuite parfaitement sa remontée avec un but à la 41e de Iñigo Martínez sur un corner, une nouvelle fois superbement frappé par Raphinha.



À la mi-temps, le score est donc déjà de 3-2. Au moment où ces lignes sont écrites, elle vient d'être sifflée. La seconde partie de la rencontre s'annonce passionnante.