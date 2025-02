Comment la fédération grecque nous a chipé Konstantinos Karetsas : le rôle crucial de deux anciens internationaux et du sélectionneur

On ne verra pas Konstantinos Karetsas sous le maillot de la Belgique. Un coup de théâtre ? Pas vraiment, car la fédération grecque a très bien joué le coup.

En mars prochain, sauf grosse surprise (ou blessure qu'on ne lui souhaite pas), Konstantinos Karetsas (17 ans) deviendra international grec. Il devra aider la Grèce à se hisser en Ligue des Nations A face à l'Ecosse, dans le même temps que la Belgique tentera de se maintenir face à l'Ukraine.

Imaginez seulement si les Hellènes étaient promus et les Diables Rouges relégués : Karetsas aurait une première confirmation qu'il a fait le bon choix pour sa carrière. Mais dans tous les cas, le gamin du KRC Genk ne regrettera pas son choix, qui semble être celui du coeur.

La cour de Jovanovic, Torosidis et Salpingidis

Un choix cependant bien aidé par une fédération grecque qui lui a véritablement déroulé le tapis rouge. Le média grec Gazzetta a révélé des détails sur la façon dont la Grèce a convaincu Karetsas : ce lundi, une réunion a eu lieu entre le sélectionneur Ivan Jovanovic et deux représentants de la fédération.

Ces derniers ne sont pas les premiers venus : il s'agit de Vasilis Torosidis et Dimitris Salpingidis, deux ex-internationaux confirmés et légendes du football grec. Fait étonnant : aucun des deux n'est champion d'Europe 2004, mais sont arrivés en sélection juste après, preuve que la Grèce a bel et bien su se construire une identité au-delà de cet exploit auquel on la réduit souvent.

Karetsas n'est pas le premier

Durant cette réunion, un appel vidéo a également été passé avec le président de la fédération grecque, Makis Gagatsis, qui a assuré Karetsas de tout son soutien. Difficile de dire si c'est cette cour assidue qui a été décisive, mais le Genkois aurait déclaré ce lundi à ses interlocuteurs que "son coeur ne bat que pour la Grèce".

Il est probable que Kos Karetsas ait en réalité déjà pris sa décision avant, mais se soit laissé le temps de l'annoncer au mieux et de recevoir cette délégation officielle. Et ce n'est pas la première grande réussite récente de la Grèce : il n'y a pas longtemps, Christos Zafeiris, formé en Norvège et international norvégien en équipes d'âge, a opté pour la Grèce également.

Côté belge, le chaos récent à la fédération, l'absence de suivi des binationaux avant l'arrivée en catastrophe de Vincent Mannaert et le fait que Rudi Garcia ait certainement bien d'autres choses à faire, à peine nommé, que de rencontrer des internationaux potentiels, n'a certainement pas aidé...