🎥 Merveille de Messi, cadeau de Ronaldo : les deux stars du ballon rond font toujours autant vibrer, chacun d'un côté du globe

Cristiano Ronaldo, qui aimerait franchir la barre des 1000 buts avant la fin de sa carrière, a eu l'opportunité de marquer son 926e but sur penalty, avec Al-Nassr contre Al-Wehda. Il a cependant laissé l'occasion à Sadio Mané, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis neuf rencontres.

Un geste qui a bien servi l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern, qui ne s'est pas fait prier pour sceller la victoire 0-2 d'Al-Nassr. Un joli geste d'un Ronaldo souvent décrit comme égoïste quand il s'agit de buts marqués.

De l'autre côté du globe, Lionel Messi a aussi fait parler de lui, cette nuit, alors que la MLS reprenait officiellement ses droits.

Contrôle poitrine, puis une superbe frappe du pied gauche pour ouvrir le score en faveur de l'Inter Miami face au Sporting Kansas City. Les troupes de Javier Mascherano se sont imposées 3-1, avec Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez et Léo Messi au coup d'envoi.

Les deux stars du ballon rond sont de plus en plus proches de la fin, mais elles continuent de faire vibrer.

Lionel Andrés Messi.



All the angles of Messi's incredible goal ūüĒ•ūüĒ•ūüĒ• pic.twitter.com/CqbVCdy2an