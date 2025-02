Accusé de racisme en Turquie, José Mourinho voit son "fils spirituel" lui porter secours : "Comment pourrait-il l'être, restez sérieux"

Décidément, José Mourinho est confronté à un certain nombre de désagréments en Turquie. Depuis son arrivée, le "Spécial One" ne cesse de critiquer l'arbitrage du championnat, qui favoriserait, selon lui et, visiblement, d'autres clubs, le Galatasaray.

En Turquie, les suspicions de corruption sont pour le moment énormes, et tout le monde utilise chaque petite action litigieuse pour mettre la pression. C'est dans ce contexte que s'est tenu le derby d'Istanbul entre le Galatasaray et Fenerbahçe (0-0).

Une rencontre dirigée par un arbitre slovène, Slavko Vinčić. Un homme qui a très bien presté, selon l'entraîneur portugais, "malgré les pressions du banc du Galatasaray, qui sautaient comme des singes sur chaque action", avait-il lancé en conférence de presse, dimanche.

Rapidement accusé de racisme par le club du Galatasaray et ses supporters, José Mourinho s'est défendu, et a été accompagné par son ancien protégé du côté de Chelsea et ancien joueur du Gala', Didier Drogba, sur les réseaux sociaux.

"Vous savez à quel point j'ai été fier de porter le maillot rouge et jaune et mon amour pour le club le plus titré en Turquie. Nous sommes tous à quel point les rivalités peuvent être passionnelles et j'ai été chanceux de l'expérimenter."

"J'ai vu les récents commentaires à propos de José Mourinho. Croyez-moi bien quand je vous dis que je connais José depuis 25 ans et il n'est pas un raciste, l'histoire, passée et récente, est là pour le prouver. Comment mon 'père' pourrait être un raciste ? Sérieux les gars...".

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose…