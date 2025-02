Vous voulez percer parmi l'élite européenne ? Tous les clubs belges ne présentent pas les mêmes chances de vous y emmener

La Jupiler Pro League conserve sa réputation de championnat tremplin à l'étranger. Anderlecht en reste le chef de file au vu des chiffres du CIES.

Dans son dernier rapport hebdomadaire, le CIES (Centre International d'Étude du Sport) s'est penché sur les clubs ayant formé le plus de joueurs parmi les noyaux des équipes des cinq plus grands championnats (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 et Serie A) sur les 20 dernières années.

Avec leur politique très agressive en ce qui concerne les jeunes talents, les grands clubs européens trustent les premières places du classement. Le Real Madrid peut ainsi se targuer d'avoir formé 166 joueurs ayant abouti dans l'un des cinq grands championnats, soit dix de plus que le FC Barcelone. Le PSG (111) complète le podium.

Un argument de vente pour attirer les prochaines pépites

Hors des clubs du G5 eux-mêmes, c'est l'Ajax qui mène la danse (79 joueurs formés), devant le Sporting Portugal (64) et River Plate (51).

Et les clubs belges, alors ? Notre premier représentant est Anderlecht, qui arrive à la dixième place des dix meilleurs clubs formateurs hors-G5. Les Mauves ont fourni aux grands championnats pas moins de 34 joueurs.

Le Standard est de peu en dehors du top 30, les Rouches sont représentés à l'étranger par 23 joueurs formés sur les hauteurs du Sart-Tilman. Genk suit avec 17 joueurs formés dans le Limbourg.