Cyriel Dessers réagit au départ de Philippe Clement des Rangers FC

Les Rangers FC ont joué leur premier match sans Philippe Clement en tant qu'entraîneur principal mercredi. À la fin du match, Cyriel Dessers voulait encore exprimer son point de vue sur le licenciement du Belge.

Le temps de Philippe Clement aux Rangers est révolu. L'ancien entraîneur du KRC Genk et du Club Bruges, entre autres, a été licencié en raison de mauvais résultats cette saison.

Barry Ferguson a rapidement été nommé entraîneur intérimaire. Lors du premier match sans Clement, les choses ont rapidement mal tourné. Après 14 minutes de jeu, les Écossais étaient déjà menés 2-0 contre Kilmarnock.

Ce retard a été transformé en une victoire 2-4. C'est Cyriel Dessers qui a été le héros du match avec le but de l'égalisation et le 2-3. À la fin, il a tenu à dire quelques mots sur le licenciement de Clement.

"On parle toujours beaucoup de football et de résultats, mais nous voyons aussi le côté humain de l'histoire. La nouvelle du licenciement a donc été émotionnellement lourde. Mais en même temps, nous devions rapidement rebondir car 48 heures plus tard, un match important était au programme", a-t-il déclaré selon Het Nieuwsblad.

Clement a dirigé au total 86 matchs aux Rangers. Il était en poste depuis octobre 2023. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé de nouvel employeur.