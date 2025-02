Un Diable de 36 ans de retour sous Rudi Garcia ? "J'ai pris du plaisir à échanger avec lui"

Rudi Garcia continue sa prospection en vue des barrages contre l'Ukraine. Notre nouveau sélectionneur a cité quelques noms semblant figurer dans sa liste élargie.

Dans moins d'un mois, Rudi Garcia dévoilera sa première liste chez les Diables Rouges. L'entraîneur français veut profiter du temps qu'il lui reste pour se faire un avis sur un maximum de joueurs. Mais il tient également à mieux connaître tous les autres acteurs qui gravitent autour de la sélection.

"J’ai, par exemple, réuni avant-hier tout le staff autour de la sélection avec une grosse vingtaine de personnes. Je veux connaître tout le monde de la sécurité, aux cuisiniers jusqu’aux toubibs", explique-t-il dans une interview accordée à L'Équipe.

Le sélectionneur multiplie les contacts

Garcia a également confirmé le retour de Thibaut Courtois : "Il reviendra. C’est une excellente nouvelle pour toute la Belgique. J’ai toujours considéré que Thibaut était le meilleur gardien au monde, mais on est également très bien fourni avec Sels et Casteels. Je suis allé le voir à Madrid en prélude de Real Madrid - Manchester City, j’en ai également profité pour rencontrer De Bruyne et Doku la veille du match".

Notre nouveau sélectionneur a également ajouté une autre étape dans son citytrip madrilène : "J’ai vu aussi Witsel l’après-midi du match sur Madrid. J’ai pris du plaisir à échanger avec lui. C’est un garçon intelligent. Il ne faut jamais dire jamais…", a-t-il déclaré au sujet du Liégeois de 36 ans, qui n'a jamais fermé la porte aux Diables.

Son expérience pourrait faire du bien à la nouvelle vague que Garcia veut avoir sous les yeux : "Nous devons voir d'autres jeunes prometteurs comme Samuel Mbangula à la Juventus Turin, Julien Duranville au Borussia Dortmund, Jorthy Mokio ou Mika Godts à l'Ajax. Je veux plus superviser des garçons comme Joaquin Seys à Bruges ou Matte Smets à Genk. Je sais le talent dont recèle la Belgique pour avoir contribué à l'explosion des Hazard ou Origi à Lille. Mon rôle est déjà de travailler sur l'avenir de l'équipe nationale".