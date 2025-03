"J'ai travaillé dur pour en arriver là" : Alexis Lefebvre ne cache pas ses ambitions avec le RFC Liège

Le RFC Liège parviendra-t-il à enchaîner un deuxième succès de suite ce weekend ? C'est avec une statistique qui n'est pas en leur faveur que les Sang et Marine se déplaceront pour affronter le RSCA Futures. Alexis Lefebvre préface cette rencontre.

Après un succès important dans la lutte pour les play-offs contre le Lierse à Rocourt la semaine dernière, le RFC Liège devra se frotter aux RSCA Futures pour continuer sur sa bonne série. Les jeunes Mauves sont actuellement 11e au classement avec 22 points, tandis que les Sang et Marine sont 8e avec 26.

"Il va falloir aborder chaque match comme une finale, ne pas gaspiller de points et rester concentrés. Tant que mathématiquement tout est possible, on doit y croire et se battre jusqu’au bout", souligne Alexis Lefebvre au micro de son club.

Une statistique ne joue cependant pas en la faveur des Liégeois pour la rencontre contre les U23 bruxellois. Lors de ces dernières saisons, aucune victoire n'est à mettre à l'actif du RFC Liège face à cette équipe : "On ira là-bas avec l’intention de gagner, comme toujours. On ne va pas les regarder jouer, on veut ramener les trois points à Rocourt.

Il faut s’appuyer là-dessus et continuer à enchaîner les résultats

Buteur la semaine passée, c’est avec confiance que l’attaquant se rendra au Mayor Van De Wiele Stadium : "C’est clair que j’ai travaillé dur pour en arriver là. Marquer ce but décisif m’a fait très plaisir, mais il ne faut pas oublier que c’est avant tout le résultat du travail collectif. Cette victoire, c’est celle de toute l’équipe."

"La réaction a été très bonne une fois de plus. Maintenant, il faut s’appuyer là-dessus et continuer à enchaîner les résultats," conclut le joueur de 21 ans.