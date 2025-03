La situation d'Axel Witsel à l'Atlético Madrid commence à devenir vraiment inquiétante...

Axel Witsel rejouera-t-il un jour avec les Diables Rouges ? La fin semble de plus en plus proche. Du moins, si l'on regarde son temps de jeu...

Comme il l’avait mentionné dans une interview accordée à L’Équipe, le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, n’a pas oublié le Madrilène. "J’ai vu aussi Witsel l’après-midi du match à Madrid. J’ai pris du plaisir à échanger avec lui. C’est un garçon intelligent. Il ne faut jamais dire jamais…", avait déclaré le Français.

Mais un retour du natif de Liège est-il réellement envisageable ? Si l’on se fie au temps de jeu, l’ancien Standarman n’a aucune chance d’être sélectionné.

En 2025, Witsel n’a disputé que 180 minutes de jeu. Le Diable Rouge a en fait pris part à deux rencontres dans leur intégralité : face à Elche en Coupe du Roi et contre Villarreal en Liga.

Sept matchs sans jouer

Depuis cette dernière apparition contre le sous-marin jaune, le joueur de l’Atlético n’a plus eu de minutes dans les jambes. La date de ce match était le 25 janvier dernier, soit il y a plus de un mois. Cela fait plus de sept rencontres qu’il est relégué au rôle de quatrième choix, derrière Clément Lenglet, José María Giménez et Robin Le Normand.

Les Colchoneros joueront contre l’Athletic Bilbao au Metropolitano ce samedi soir. Axel Witsel pourrait une fois de plus assister à la rencontre depuis le banc...