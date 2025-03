Le nouvel Haaland ? L'attaquant nordique marque un triplé et grimpe dans la course au Soulier d'Or

Il est plus que logique que des noms comme Mohamed Salah, Harry Kane et Robert Lewandowski dominent le sommet du classement du Soulier d'Or. Mais comme chaque année, il y a aussi des noms marquants dans cette course au titre de meilleur buteur européen.

Après une solide première moitié de saison au Sturm Graz autrichien , Mika Biereth né à Londres a obtenu un transfert vers le club français de premier plan, Monaco. Il a désormais marqué dix buts en dix matchs en Ligue 1. Auteur d'un triplé ce vendredi contre Reims en championnat, Biereth ne compte pas s'arrêter.

