"Guardiola était convaincu à 100% pour Kompany" : Rummenigge révèle les coulisses de l'arrivée du Belge au Bayern

Dans une interview, Karl-Heinz Rummenigge explique comment l'avis de Pep Guardiola a été déterminant pour choisir Vincent Kompany.

Dans une interview récente accrodé au média allemand Abendzeitung München, Karl-Heinz Rummenigge, figure emblématique du Bayern Munich a expliqué le processus qui a conduit à l’arrivée de Vincent Kompany sur le banc du club bavarois.

"Il est très honnête de dire que pour nous tous, c’était un pari au début", a admis la légende du Bayern Munich. "Nous avions essuyé quelques refus, puis Max Eberl et Christoph Freund m'ont parlé avec enthousiasme de leurs discussions avec Kompany."

Rummenigge a expliqué que la décision finale s’est jouée après une conversation décisive avec Pep Guardiola, l’ancien entraîneur du Bayern et mentor de Kompany à Manchester City. "Eberl m’a demandé de parler à Pep, qui avait travaillé en étroite collaboration avec Vincent, à la fois comme joueur et comme capitaine", a raconté le membre du conseil de surveillance.

"Pendant une heure et demie, Pep m'a expliqué qu'il était convaincu à cent pour cent que Vincent était l'entraîneur idéal pour le Bayern." Les éloges de Guardiola ont joué un rôle clé dans la décision du Bayern. "Quand Pep donne de telles appréciations, tout va bien", a souligné Rummenigge.

Son passage à Anderlecht et à Burnley, bien que marqué par des hauts et des bas a montré une philosophie de jeu ambitieuse et une capacité à développer les jeunes talents, des qualités qui séduisent le Bayern.