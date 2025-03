Football et cinéma font souvent bon ménage : Fouad Ben Kouider, agent belge, aux côtés de Jamel Debbouze pour l'avant-première de "Mercato"

"Mercato" sort actuellement en salle. Jamel Debbouze y incarne un agent de joueurs ; son beau-frère, l'agent belge Fouad Ben Kouider, était présent à l'avant-première du film.

"Mercato" nous plonge dans les réalités du football business d'aujourd'hui. Il met en scène Driss, un agent de joueurs incarné par Jamel Debbouze, qui a sept jours pour sauver sa peau avant la fin du mercato.

Grand fan de football, Jamel Debbouze a, comme toute l'équipe du film, eu besoin de quelques référents pour bien s'imprégner des codes à l'oeuvre dans cette jungle qu'est le monde du football en pleine période de mercato.

Pour cela, il aura très probablement pu demander conseil à sa soeur Nawel Debbouze, et plus particulièrement à son compagnon Fouad Ben Kouider, agent de joueurs et homme d'affaires belge d'origine marocaine, qui gère plusieurs joueurs de notre championnat.

Fouad Ben Kouider était d'ailleurs présent à l'avant-première du film, au Grand Rex de Paris, en compagnie de Jamel Debbouze et de nombreuses stars du football telles que Wilfrid Mbappé (père de Kylian), Robert Pires, Nicolas Anelka, Emmanuel Petit, Jean-Alain Boumsong.