🎥 Ivre, bouteille de bière encore à la main, Jack Grealish s'offre une nouvelle frasque avant l'un des matchs les plus importants de la saison pour Manchester City

Jack Grealish n'est pas le joueur professionnel à l'hygiène de vie la plus sérieuse. Le joueur de Manchester City l'a une nouvelle fois démontré, cette semaine.

Samedi en début de soirée, Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup en s'imposant face au Plymouth Argyle de Miron Muslic (3-1).

Une rencontre lors de laquelle Jack Grealish était titulaire, et après laquelle les Skyblues ont eu leur soirée de libre avant d'entrer dans la préparation du déplacement important à Nottingham, troisième de Premier League, le week-end prochain.

Un moment choisi par la recrue la plus chère de l'histoire des Cityzens (près de 120 millions d'euros) pour s'offrir une petite virée entre amis.. qui s'est visiblement bien déroulée.

En effet, le joueur de 29 ans a été aperçu titubant en sortant d'un bar de la ville de Newcastle, selon une vidéo publiée par le Daily Mail. Bouteille de bière encore à la main, on le voit escorté par l'un de ses amis jusqu'au véhicule les attendant.

C'est loin d'être la première fois que Jack Grealish est répéré en sortie de soirée en pleine saison. Une raison évidente de son incapacité à maintenir le rythme au plus haut niveau et de la non-justification de son indemnité de transfert. Nul doute que Pep Guardiola, qui rêve de rigueur et d'exigeance, n'appréciera pas tellement.