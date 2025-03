Ca ne plaira pas à son ancien club : Thomas Meunier une fois de plus très cash avant Dortmund-Lille

Des retrouvailles sont au programme pour Thomas Meunier. Le back droit du LOSC se rend au Borussia Dortmund, son ancien club.

Ce Dortmund-Lille sera particulier pour Thomas Meunier. Le back droit de Lille a joué 83 matchs de 2020 à 2024 pour le Borussia, et y a vécu de beaux moments jusqu'à une fin de parcours pénible qui l'a vu être relégué dans le noyau B.

Il a cependant eu l'occasion de connaître le fameux "Mur Jaune" du Signal Iduna Park, cette tribune massive de 25.000 places qui a fait la légende du Borussia Dortmund. Mais pour le Belge, le mythe autour de cette tribune, la plus grande tribune debout d'Europe, s'est un peu estompé.

"Quelque chose s'est cassé après le COVID-19", déclare Thomas Meunier dans des propos relayés par L'Equipe. "Les anciens du vestiaire disaient que ça n'était plus pareil. C'est devenu une ambiance plus réactionnelle, à l'anglaise. On parlait même de "diluer" le Mur Jaune dans tout le stade, pour créer des groupes un peu partout et réveiller tout ça".

Des propos qui peuvent surprendre tant le Mur Jaune reste considéré comme l'un des kops les plus impressionnants d'Europe. "Ca reste impressionnant, bien sûr, et tout le vestiaire voulait venir à Dortmund pour ça", nuance Meunier.

"Mais si le Borussia ne joue pas bien, ça ne va pas s'emballer, tu ne vas pas te faire dessus. Si on les met en difficulté, on ne va pas ressentir cette pression", assure le Diable Rouge pour conclure. Une chose est sûre : le BVB l'attendra de pied ferme !