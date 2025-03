"Ceux qui veulent encore jouer l'année prochaine..." : la nouvelle mesure ultra controversée du Patro Eisden

Au Patro Eisden, la discipline n'est pas un vain mot. Cela va au sein de l'équipe première, mais aussi pour les jeunes du club.

Au Patro Eisden, les joueurs sont habitués à filer doux pour ne pas contrarier Stijn Stijnen. En cette période hivernale, le groupe est par exemple interdit de se serrer la main pour éviter la diffusion de maladies dans le vestiaire.

Récemment, ce sont les jeunes du club qui ont pris connaissance d'une nouvelle mesure surprenante : le Patro les oblige à assister aux quatre derniers matchs à domicile de la saison. Celui qui est absent sans raison valable ne pourra plus jouer pour le club l'année prochaine. "Une décision logique", selon l'entraîneur Stijn Stijnen, mais de nombreux parents voient les choses autrement.

Le Patro, actuellement quatrième de Challenger Pro League, a toujours espoir de monter. Dans un e-mail transmis aux parents, il a été souligné l'importance des derniers matchs à domicile. "La fréquentation de nos propres équipes a été lamentable ces dernières semaines. Ceux qui veulent encore jouer au Patro l'année prochaine doivent être présents à 100%", indiquait le mail.

Pour de nombreux parents, cette obligation est inconcevable. "Ils supposent que tout le monde peut venir comme ça, mais nous avons aussi une vie en dehors du football. Je travaille le weekend et il faut 45 minutes de route. Ce n'est tout simplement pas toujours possible", déclare un parent dans Het Nieuwsblad.

Vers un boycott ?

Des discussions sont déjà en cours dans les groupes WhatsApp concernant un boycott commun. "J'ai suggéré de simplement ne pas y aller. Que fera le club alors ? Expulser tous les jeunes joueurs ?" se demande un autre parent.

Selon eux, il s'agirait d'un plan de Stijn Stijnen, qui souhaite utiliser les jeunes joueurs pour créer une ambiance un peu plus vivante dans le stade. En effet, le Patro Eisden attire en moyenne moins de 1 000 supporters par match.

Cependant, Stijnen nie que ce soit son initiative. "C'est une décision du club, pas la mienne. Nous considérons ces matchs comme un moment d'entraînement pour eux. C'est à la fois une manière de renforcer l'esprit d'équipe et une opportunité d'acquérir de la compréhension tactique", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

L'entraîneur juge les critiques exagérées et considère la présence obligatoire comme une forme de chemin vers l'excellence. "Nous faisons une sélection basée sur le talent et la mentalité. En fait, les médias devraient applaudir cela. Nous éloignons ainsi les jeunes des rues, de la criminalité et de leur Playstation", conclut-il.