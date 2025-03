Le Belge "surprise" de la saison en Serie A : il commence à cumuler les titularisations !

Joël Schingtienne ne faisait peut-être pas partie de ceux sur lesquels vous auriez parié en début de saison pour enchaîner les rencontres en Serie A. Arrivé à Venise, l'ancien d'OHL a pourtant bien pris ses marques !

Son transfert l'été dernier s'apparentait à une petite surprise : Joël Schingtienne (22 ans), défenseur central international U21, rejoignait Venise en Serie A contre 3 millions d'euros. Le club vénétien avait également transféré un peu plus tôt Ritchie Sagrado, autre Belge d'OHL.

Après une première partie de saison aux allures d'apprentissage, Schingtienne a ces dernières semaines commencé à enchaîner les rencontres. Il compte 3 titularisations depuis le début du mois de février. "La grande différence par rapport au football belge était surtout liée à l'aspect tactique, ici tout le monde est très préparé pour les phases défensives, pour les détails, j'ai dû m'adapter au rythme", explique-t-il à Ca'Venezia.

Le jeune belge a cependant été titularisé pour la première fois contre... l'AC Milan dès le 14 septembre. "Un match difficile contre un adversaire très fort", se rappelle-t-il. "Je m'en souviens bien, d'autant que c'était à San Siro. Depuis, je sens que j'ai grandi sur le plan tactique, j'ai plus d'automatismes".

La présence de Ritchie Sagrado à ses côtés l'a naturellement beaucoup aidé. "J'arrivais dans une nouvelle équipe, un nouvel environnement, et j'avais donc les mêmes nécessités que lui. Il est arrivé avant moi, et a donc pu m'aider à comprendre certaines dynamiques et demandes de l'entraîneur".

Sagrado, malheureusement, s'est blessé cette saison et a donc peu eu l'occasion de se montrer. "Il est clair que l'entraîneur croit en son potentiel et je suis sûr qu'il aura l'opportunité de montrer ses qualités", estime Joël Schingtienne.