"Le format classique est celui de ma jeunesse" : la réforme du championnat ne fait pas que des malheureux

A partir de la saison 2025/2026, la D1A abandonnera ses Playoffs pour passer à une compétition à 18 clubs. Les avis à ce sujet sont toujours aussi mitigés.

Aux côtés de La Gantoise et du Standard, l'Union Saint-Gilloise a poussé pour que la réforme ne commence pas dès la saison prochaine, afin d'éviter de tronquer la fin de l'exercice actuel. Au sein des clubs eux-mêmes, les avis peuvent varier. Il n'y qu'à écouter les réactions d'Anthony Moris et Sébastien Pocognoli pour s'en convaincre.

La formule actuelle, le gardien unioniste y était attaché : "J’aimais ces Playoffs. J’ai grandi avec ce format en Belgique. Il y a toujours des matches très excitants, très intenses. Je pense qu’on aurait pu conserver les Playoffs, mais avec moins d’équipes qualifiées et sans diviser les points par deux. J’aurais été content… Si le niveau des clubs belges a évolué en Europe, c’est grâce aux Playoffs".

Un retour en arrière ?

Sébastien Pocognoli n'est que de trois ans son aîné mais a un vécu différent : "Le format classique est celui de ma jeunesse. Il y a cette ferveur du week-end parce que chaque match est important pour gagner six ou sept points sur le deuxième ou le troisième. Ça c’est sympa. Maintenant les play-offs avaient leur côté "thriller" jusqu’au bout. On verra dans deux ans. On n’y est pas encore".

L'entraîneur saint-gillois (en photo lors d'un duel avec Nicolas Frutos) estime que les Playoffs ne suffisent pas à expliquer la progression de notre football : "Je ne sais pas si c’est ça, ou si c’est simplement le football belge qui a évolué grâce à l’équipe nationale, grâce aux académies et à la structure générale".

Il accorde donc le bénéfice du doute à la nouvelle formule : "Ce que je vois, c’est que les équipes belges ont leur mot à dire sur la scène européenne. On a dépassé certains championnats. Il faudra refaire un bilan dans quelques années. Mais je pense que le foot belge se porte bien".