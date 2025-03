"J'ai vu des choses que je n'aurais jamais pensé voir" : les confessions de Romelu Lukaku sur l'été le plus dur de sa carrière

Rien n'aura été épargné à Romelu Lukaku du côté de Chelsea. Son départ a ainsi été particulièrement difficile à boucler.

En plus de son Euro cauchemardesque, Romelu Lukaku a connu un mercato estival particulièrement compliqué l'été dernier. Ce n'est que le 29 août que son transfert à Naples a été officialisé, après de longues semaines de tractations.

Les Blues avaient payé pas moins de 113 millions d'euros à l'Inter Milan. Il n'était donc pas question de lui faire le moindre cadeau. Dans le Corriere dello Sport, Big Rom explique que cela a pris des proportions très conséquentes.

"Si vous voulez partir de là, même pour des raisons sérieuses, vous n'en avez tout simplement pas l'occasion. Ils ont laissé tout traîner jusqu'à la dernière minute. Ils vous épuisent complètement", déclare Lukaku au média italien.

Une relation tourmentée

Le Diable Rouge l'affirme, Chelsea ne se gêne pas pour discréditer des joueurs excédentaires : "Ils ont certaines relations avec la presse et il ne faut pas grand-chose pour mettre un joueur en difficulté, en en donnant une mauvaise impression. Il y avait une perception tellement erronée autour de ma personne en Angleterre. Pour eux, j'étais paresseux, mais ici en Italie, on me considère comme un travailleur acharné. J’ai vu là-bas des choses que je n’aurais jamais pensé voir".

Il lui a fallu beaucoup de force mentale pour ne pas flancher : "J'ai laissé passer tout cela. Je ne réponds jamais aux critiques ou aux attaques personnelles. Je fais simplement mon travail et je rentre ensuite chez moi auprès de mes enfants. Un jour, j’aimerais expliquer tout cela aux jeunes joueurs, afin qu’ils sachent qui travaille dans leur intérêt et qui ne le fait pas".