Nos 26 Diables Rouges : voici les joueurs que nous appellerions si nous étions Rudi Garcia

À l'heure qu'il est, dans une semaine, nous connaitrons la première sélection de Rudi Garcia pour les matchs de Ligue des Nations face à l'Ukraine. On s'est donc prêté au jeu : voici les noms que nous appellerions, tout en restant réalistes...

Gardiens de but

Deux noms sont incontournables et figureront à 100% dans le groupe. Tout d'abord, Thibaut Courtois : qu'on le veuille ou non, qu'on ait digéré son caprice ou pas et quoi qu'on en pense, le meilleur gardien du monde redeviendra Diable Rouge dans une semaine. Matz Sels, parmi les meilleurs portiers d'Angleterre, sera sa doublure.

Le troisième larron devrait être Koen Casteels, qui joue tout en Arabie Saoudite. On imagine mal Garcia l'écarter d'entrée de jeu, lui qui a coaché en D1 saoudienne également, et de mauvaise grâce, on se rappellera des services rendus durant l'Euro 2024.

Enfin, dans un groupe de 26 hommes, on sait qu'il faut traditionnellement un 4e gardien pour l'entraînement : cela devrait être selon nous Colin Coosemans - désolé pour Senne Lammens, mais auss pour Maarten Vandevoordt qui ne joue pas à Leipzig. Coosemans ne figurant apparemment pas dans la présélection, on sait cependant qu'ici, on ne sera pas rejoint par Rudi Garcia.

Courtois - Sels - Casteels - Coosemans

Défenseurs centraux

Ici, il y aura polémique. Que faire de Wout Faes ? De notre côté, c'est clair : le niveau du défenseur de Leicester City est insuffisant, et il ne devrait pas faire partie des plans du sélectionneur pour l'avenir. C'est notre choix ; on prend cependant le pari que ce ne sera pas celui de Garcia.

Koni De Winter est incontournable au vu de sa bonne forme en Serie A, et devrait changer de dimension en sélection, tout en pouvant dépanner à droite. Matte Smets et Arthur Theate (enfin défenseur central en Diable ? On en serait ravi) en seront certainement eux aussi. Présent dans la présélection, on espère bien que Brandon Mechele sera récompensé de sa saison XXL.

Zeno Debast joue milieu défensif au Portugal, mais reste un défenseur central de métier : il en serait chez nous, et en sera chez Garcia. Reste à voir dans quel rôle ; il y a des chances qu'il soit aligné dans l'entrejeu au vu des nombreuses blessures à ce poste.

Ameen Al-Dakhil est toujours blessé ; Zeno Van den Bosch, présélectionné, ne paraît pas forcément encore à niveau. Axel Witsel aurait été un vrai candidat s'il était incontournable en Espagne... mais il n'y joue plus (un match cette année).

De Winter - Smets - Theate - Mechele - Debast

Défenseurs latéraux

On sait que Maxim De Cuyper et Joaquim Seys sont présélectionnés ; ils feraient tous deux partie de nos choix. Malheureusement, ce dernier s'est blessé. Alessio Castro-Montes souffre également d'une entorse. Timothy Castagne est critiqué mais nécessaire pour son expérience énorme et sa polyvalence, qui compense le peu d'options aux backs. Il peut jouer un vrai rôle dans les campagnes à venir, sur et en-dehors des terrains.

Pour les mêmes raisons, on reprendrait Thomas Meunier, que Garcia ne devrait pas mettre de côté. Enfin, rappelons que De Winter et Theate peuvent dépanner au back sans trop de soucis.

Le crève-coeur ici est de rester lucide en n'intégrant pas Zakaria El Ouahdi à notre sélection : le back droit du KRC Genk est le meilleur de Belgique à son poste, mais son choix en faveur du Maroc est évident et on le respecte.

De Cuyper - Castagne - Meunier

Milieux de terrain

Amadou Onana espère être fit pour les matchs contre l'Ukraine ; il est bien sûr indispensable, même s'il devait au final rester sur le banc. Mais le secteur reste déforcé : Lavia, Mangala, Sambi Lokonga - tous sont blessés. Si Onana devait aussi déclarer forfait, la seule solution au poste de n°6 s'appellerait probablement Mandela Keita, et nous vous expliquions ici pourquoi. Nous les mettons donc en balance.

Youri Tielemans sera probablement l'un des leaders de l'entrejeu de cette sélection ; on espère juste qu'enfin, cette fois, il se montrera à la hauteur des attentes après avoir "bouffé la feuille" un peu trop souvent.

Hans Vanaken mérite une nouvelle chance d'enfin devenir important en équipe nationale, tout comme Charles De Ketelaere. Malgré tout, bien sûr que Kevin De Bruyne en sera, et il le faut, même si on lui donnerait un rôle de l'ombre et de leader plutôt que de titulaire indiscutable. Enfin, Leandro Trossard, qu'on reprend en 10 en raison du nombre d'ailiers assez impressionnant mais dont la polyvalence peut rendre service.

L'une des surprises de la sélection pourrait bien être Arne Engels, 10 buts et 8 assists en 36 matchs de championnat et de C1 cette saison, mais qui restera toujours handicapé par le fait d'évoluer en Ecosse. Dans un groupe de 26 (rappelons qu'il faudra 23 hommes sur la feuille de match), il peut cependant clairement espérer.

Onana (Keita) - Tielemans - Vanaken - De Ketelaere - De Bruyne - Trossard - Engels

Ailiers

Enfin un poste où il y a abondance de biens. Mais contrairement à ce que certains pensent, on voit mal comment faire des folies et intégrer pléthore de jeunes dans un groupe de 23. Commençons par les évidences : Dodi Lukebakio, Jérémy Doku, Malick Fofana et Johan Bakayoko en seront.

Deux ajouts un peu plus surprenants nous paraissent inévitables : Alexis Saelemaekers, monstrueux avec la Roma dans un rôle d'ailier droit, mais aussi Mika Godts qui commence à atteindre son plein potentiel avec l'Ajax Amsterdam. Ca ne laisse pas de place pour Samuel Mbangula ou Julien Duranville en l'état actuel des choses.

Lukebakio - Doku - Fofana - Bakayoko - Saelemaekers - Godts

Attaquants de pointe

Au vu du 4-3-3 prôné par Rudi Garcia, deux attaquants de pointe - tout en sachant que De Ketelaere peut dépanner devant - devraient suffire : Romelu Lukaku et Loïs Openda reprendront leur rôle habituel. Tant pis pour Benteke, Mertens ou encore Stassin.

Lukaku - Openda

Les 26 de Walfoot :

Courtois - Sels - Casteels - Coosemans

De Winter - Smets - Theate - Mechele - Debast - De Cuyper - Castagne - Meunier

Onana (Keita) - Tielemans - Vanaken - De Ketelaere - De Bruyne - Trossard - Engels

Lukebakio - Doku - Fofana - Bakayoko - Saelemaekers - Godts - Lukaku - Openda